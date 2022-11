Paolo Di Canio, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, analizza così il successo ottenuto oggi dall’Inter sul campo dell’Atalanta: “Quello che è mancato all’Inter lo scorso anno e quest’anno sono i gol, poi è ovvio che un giocatore come Lukaku manca, ma non come totem assoluto di questa squadra. Lo scorso anno l’Inter ha fatto gli stessi gol dell’anno precedente, Lukaku sicuramente manca in certe situazioni ed è tutta la vita meglio averlo a disposizione in rosa, ma Dzeko credo che stia facendo una stagione eccezionale”.