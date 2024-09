In occasione del derby di Milano di ieri sera, il Pitchside Club e lo Sports Pub San Siro-Bordocampo hanno reso ancora più speciale l’atmosfera al Meazza. Due spazi che permettono di godere il match in maniere differenti: in prima linea con Pitchside Club, con i suoi 14 posti a bordocampo e una sala hospitality arricchita dai prodotti dei partner UnoPiù e Campari, lo Sports Pub San Siro-Bordocampo è la location dall’anima tradizionale e anglosassone, un luogo speciale al Primo Arancio.

Un'occasione per il top management di Inter – con il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer Luca Danovaro – per incontrare i tifosi in questi luoghi esclusivi, assieme alle Legends nerazzurre come Marco Materazzi.