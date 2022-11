La Juventus ha deciso di organizzare un dj set, come d'altronde fa spesso, per intrattenere i tifosi dell'Allianz Stadium poco prima del fischio d'inizio del derby d'Italia. A condurrlo sarà la chitarrista londinese classe '89 ROMY, famosa per il suo lavoro con l'acclamata band indie britannica 'The xx'. "Le emozioni non finiscono qui!", è questo lo slogan della Juve in vista della sfida all'Inter, come evidenzia il sito ufficiale del club bianconero.