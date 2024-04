German Denis parla dalle colonne di Tuttosport, in particolar modo dell'Atalanta ma anche di tutti gli altri bomber della Serie A. "Scamacca simile a me? Siamo diversi. Scamacca sa muoversi tanto anche fuori dall’area ed è molto più tecnico di me. Io, però, nel colpo di testa avevo qualcosa in più... Un nuovo Tanque in Serie A? Retegui. Mi piace molto e sta crescendo bene al Genoa".

Il migliore di testa secondo l'ex atalantino è Giroud, ma quando a Denis chiedono il miglior attaccante della Serie A, la risposta è secca: "Lautaro Martinez".