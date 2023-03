"Un po' mi rivedo in Mateo. Sì, il paragone del direttore Marino ci può stare - le sue parole -. Magari Retegui ricorda però il Denis dei tempi dell'Atalanta. A me piaceva uscire un po' dall'area di rigore e partecipare anche alla costruzione del gioco, mentre lui è più un attaccante da ultimi metri. Comunque un po' ci assomigliamo, è vero".

"Nonostante avesse passato poco tempo coi compagni e non avesse mai provato prima il gioco di Mancini, senza dimenticare la differenza di Paese, lingua e cultura, Mateo si è adattato benissimo e in campo ha fatto il suo. Purtroppo il primo tempo dell'Italia non l'ha aiutato tanto, mentre nel secondo la Nazionale azzurra ha iniziato a giocare, ha creato più spazio e di conseguenza sono arrivate anche più possibilità davanti - ha aggiunto -. Appena è riuscito a trovarsi davanti al portiere, Mateo non ha sbagliato. Il primo esame secondo me è stato molto positivo, Retegui è sicuramente un calciatore interessante per la Nazionale italiana e per i club europei".