Nel 1996 ha portato la Juve sul tetto del mondo segnando un gol decisivo al River Plate nella finale della Coppa Intercontinentale, oggi Alessandro Del Piero vede con entusiasmo l'esperimento del nuovo Mondiale per Club che nell'estate 2025 incoronerà il club migliore del pianeta: "Tutte le cose nuove hanno un fascino particolare - le parole dell'ex 10 bianconero a Fifa.com -. È molto bello, ovviamente ci saranno anche tante curiosità nel bene e nel male. Riuscire a mettere insieme i migliori club del momento da tutto il mondo è una cosa molto affascinante. Quando disputi le partite, anche se giochi contro una squadra che hai affrontato varie volte, il sapore della gara cambia in base alla competizione. Quindi sono molto curioso di vedere questi match che saranno in campo neutro e nessuno avrà il vantaggio di giocare in casa".

A proposito della partecipazione della Juve, una delle due italiane con l'Inter tra le 32 partecipanti, Del Piero ha aggiunto: "Gli auguro il meglio. La Juve sta passando un momento particolare, ha avuto enormi cambiamenti negli ultimi anni, dal punto di vista della presidenza, societario e in panchina con il nuovo allenatore quest'anno. Ogni cambiamento porta con sé entusiasmo e tanti punti di domanda. La Juve ha attorno tanta pressione. Il Mondiale per club è qualcosa di molto grande. Esserci per la Juve è già una grande cosa in questo momento. Devono essere contenti di questo, organizzarsi bene, correre e vincere le partite".