L'assenza di Virgil van Dijk ha inciso molto sulla sconfitta dei Paesi Bassi contro la Germania. Lo afferma Stefan de Vrij ai microfoni della NOS dopo la partita di Monaco di Baviera: "Virgil è un giocatore molto importante per noi. È il nostro capitano, anche un grande difensore. Se non c'è è logico che ci manca. La sconfitta è netta e giustificata. Siamo stati mediocri e incredibilmente sciatti, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo regalato tanti palloni, qualche volta al centro abbiamo avuto anche perdite di palla superficiali, che hanno permesso loro di diventare pericolosi. Di conseguenza, non siamo riusciti a liberarci dalla pressione. Il secondo tempo è andato leggermente meglio ma senza che diventassimo davvero pericolosi. Poi è un peccato che si subisca ancora gol su calcio d’angolo”.

Il capitano di oggi prosegue: "Dobbiamo analizzare e discutere attentamente la cosa. Abbiamo avuto tante cose positive durante la precedente sfida. In questo periodo abbiamo giocato due partite molto diverse: oggi la Germania è stata di un altro livello rispetto a noi, di una dimensione più grande".