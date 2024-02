"L'abbiamo preparata bene, volevamo vincere e si è visto per come l'abbiamo interpetata. È una buona vittoria, ma potevamo fare più gol. E non abbiamo concesso tanto a una grande squadra". Comincia così l'analisi di Stefan de Vrij a Sky Sport al termine di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Che spirito c'è? Abbiamo visto la vicinanza as Arnautovic dopo il goo.

"C'è un bellissimo ambiente, vogliamo tutti bene ad Arna. È uno forte che ci dà tanto, siamo contenti che abbia trovato il gol vittoria".

Quali sono i pericoli maggiori per il ritorno?

"Si è vista la loro qualità, sono forti con attaccanti che giocano bene e apllone. Dobbiamo giocare da squadra come sempre, andremo là per passare il turno".