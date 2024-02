L'Inter ci prova in tutti i modi e alla fine riesce a demolire il fortino dell'Atletico Madrid. Ai microfoni di Inter TV è il difensore nerazzurro Stefan De Vrij a commentare il match vinto 1-0 oggi a San Siro: "All'intervallo ci siamo detti di rimanere calmi, di avere pazienza e di giocare come sapevamo. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà, abbiamo creato delle occasioni rimanendo ordinati dietro e senza concedere tanto a una squadra forte e che sa fare gol. Forse potevamo fare più gol, ma comunque è una buona vittoria".

È stata una delle gare più complicate dal punto di vista fisico?

"A questo punto della competizione sapevamo che sarebbe stata tosta, loro sono organizzati e difendono bene da squadra, potevamo girare forse la palla più velocemente, ma resta una buona vittoria".

Nel secondo tempo hai salvato un gol.

"Non so se ha cambiato la partita, ma comunque è stato un intervento importante, non so come commentarlo altrimenti".