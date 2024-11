Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij commenta così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta per 1-0 oggi dai nerazzurri sul Venezia: “Non è stata facile stasera, abbiamo avuto delle occasioni anche per fare il secondo gol, non l’abbiamo fatto anche se l’abbiamo cercato fino alla fine. Alla fine abbiamo dovuto soffrire e rischiato di pareggiarla all’ultimo. Sappiamo che c'è da migliorare, anche il Venezia ha avuto occasioni e ci sono state parate importanti di Sommer".

Adesso avete gare importanti, come le preparate?

“Sì, avremo delle gare molto importanti. Adesso pensiamo all’Arsenal che è una squadra fortissima, la prepareremo al meglio per fare una bella partita e poi penseremo al Napoli”.