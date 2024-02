"Ho sempre detto al raccattapalle di darci la palla subito, oggi abbiamo battuto subito e abbiamo fatto gol. È una soddisfazione". Lo dice Stefan de Vrij a DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Salernitana, commentano il 2-0 di Lautaro arrivato dopo una rimessa laterale lampo di Carlos Augusto.

Questa è l'Inter è la più forte in cui hai giocato?

"Sì, penso di sì. Viene da un percorso di anni in cui siamo sempre cresciuti, poi quando giochi da tanto insieme vedi le giocate. E' un piacere far parte di questa squadra".

Il +10 è la fotografia reale dei valori di Inter e Juve?

"È ancora lunga, bisogna vedere alla fine come siamo messi. Ci sono ancora tante partite, oggi dal nostro approccio si è vista l'importanza di questa partita".

Come stai a livello mentale in vista dell'Atletico visto che non stai giocando troppo?

"Fisicamente sto bene, è sempre meglio giocare con continuità perché hai ritmo, se no è più difficile. Ma sono uno che lavora di più in allenamento per farsi trovare pronto".

È più difficile marcare Depay o Griezmann?

"Sono due giocatori fortissimi, Memphis lo conosco bene dalla Nazionale e so quanto è difficile da marcare. Sarà una bella sfida".

Il primo tempo difficile di Roma vi ha aiutato?

"Non penso che siamo entrati in campo leggeri o con la testa diversa, però sì: c'è la bravura dell'avversario, la Roma gioca bene e ci sta soffrire insieme e così è stato. Noi cerchiamo sempre di approcciare bene le partite e oggi siamo stati bravissimi".

La maglia Oranje ha portato bene.

"Sì, anche quella nerazzurra. Tutte le maglie dell'Inter sono bellissime, ma l'arancione è speciale per noi olandesi".