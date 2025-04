Stefan de Vrij, difensore nerazzurro, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Inzaghismo? Giochiamo con un'identità precisa, quella che vuole il mister. Siamo una squadra unica in molti aspetti: c'è mobilità generale, attacchiamo e difendiamo insieme. Abbiamo principi codificati. Il salvataggio? Ho chiuso il secondo palo dando una mano a Sommer, siamo stati fortunati che Piccoli ha tirato nella nostra direzione. Se fossimo andati sul 3-2 non sai mai cosa può succedere. Sbagliare è umano, lo facciamo tutti e ci può stare. Ma la nostra mentalità è chiara: non dobbiamo prendere gol. Ci è dispiaciuto anche oggi, vogliamo fare i clean sheet".

Che Bayern ti aspetti?

"All'andata hanno fatto un calcio offensivo, attaccando in tanti. Hanno giocatori fortissimi in tutti i ruoli. Dribblano e sanno segnare, devono ribaltare il risultato. Ma noi pensiamo a noi stessi. Servirà un'ottima prova anche mercoledì".