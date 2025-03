In un'intervista al Corriere della Sera, Luigi De Siervo (ad della Lega Serie A) parla degli sviluppi futuri del nostro calcio. "Recenti studi rivelano che il calcio italiano è seguito da 743 milioni nel mondo mentre in Italia il 69% dei maggiorenni, vale a dire 33 milioni di persone, è interessato al pallone", dice De Siervo.

"Il nostro campionato - prosegue - continua a essere un prodotto appetibile, sebbene il problema degli stadi sia atavico. I nostri impianti hanno 75 anni di media, sono fra i più vecchi di Europa e da anni aspettiamo un piano di rinnovamento per tutte le infrastrutture. Prossimi passi? Abbiamo già fatto molto nella lotta alla pirateria, ora attendiamo che la Guardia di finanza commini le multe da 5.000 euro agli utenti finali del pezzotto per dimostrare che chi sbaglia paga. Razzismo? La tecnologia ci può aiutare con le telecamere per il riconoscimento biometrico per chi si macchia di atti violenti o discriminatori".