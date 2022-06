Nel contesto degli Stati Generali della Lotta alla Pirateria promossi da Fapav, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha evidenziato i numeri preoccupanti legati alla visione illegale dei contenuti del massimo campionato italiano: "Negli ultimi 4 anni abbiamo perso oltre un miliardo, cosa si può fare con un miliardo in questo mercato del calcio? Negli anni del Covid, solo la Serie A ha perso un miliardo e mezzo, soldi persi dai presidenti. In un periodo così complicato, la ripartenza c’è stata senza nessun aiuto da parte del Governo; il calcio si sta rialzando da solo, lo sta facendo con i propri strumenti, grazie all’impegno di Sky, di Dazn, lo fa attraverso il proprio pubblico che faticosamente è tornato negli stadi nelle ultime giornate. Quello che spero davvero è che la festa sia finita per la pirateria, che davvero si riesca a dire la parola fine. Dobbiamo recuperare quelle risorse, per un tema di educazione di Paese, e soprattutto siamo in un sistema di regole e dobbiamo farle rispettare".