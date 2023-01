Stenta a decollare la stagione di Romelu Lukaku nella sua seconda avventura all’Inter. Ne ha parlato ai microfoni di TMW l’avvocato belga Jesse de Preter, agente dell’ex ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez, ora alla guida del Portogallo: “È stato veramente sfortunato con gli infortuni - ha esordito -. Io rappresento l'ex ct belga Martinez e so quanto abbia lavorato per essere in forma al Mondiale e quanto gli sia costato e gli stia costando. Come mai la generazione d’oro del Belgio non ha vinto? Vincere è sempre complicato, ma direi che è una questione mentale, di paura, la convinzione che non avremmo mai vinto niente".