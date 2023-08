L'addio di Luciano Spalletti non va giù ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, dopo l'addio ai campani e l'okay alla Nazionale con cui si dibatte ancora della clausola di circa 3 milioni di euro, a Il Foglio va apertamente contro la scelta dell'ex tecnico nerazzurro: "Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Spalletti mi disse: ‘Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra'. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui".