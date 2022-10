Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', il ct della Nazionale azera Gianni De Biasi ha mosso una critica verso Simone Inzaghi dopo le sue dichiarazioni successive alla sconfitta con la Roma: "L'Inter vive un periodo di smarrimento, sembra incapace di sopportare la pressione che ha addosso. Inzaghi non dovrà esternare molto, tipo dopo la Roma quando ha detto che è stata la migliore delle otto partite giocate. Per me non è stato proprio così, questo mi ha lasciato perplesso".