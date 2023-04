Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Radio FirenzeViola, il ct dell'Azerbaigian Gianni De Biasi è tornato sul successo ottenuto sabato dalla Fiorentina sul campo dell'Inter: "La Fiorentina poteva anche perdere contro l'Inter, poi l'ha portata a casa perché ha aggredito alto e ha fatto possesso palla. Quando però vedo che esce tizio ed entra Amrabat, entra Milenkovic ed esce Castrovilli, insomma, tutti giocatori che hanno fatto il Mondiale, mi convinco che la squadra è competitiva. Inoltre ci sono calciatori forti che stanno emergendo adesso come Cabral e Mandragora, così come altri d'esperienza come Saponara e Bonaventura. La Fiorentina è subito a ridosso delle sette sorelle.