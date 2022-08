Franco Bernabè, senior strategic advisor di DAZN, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore garantisce che non ci saranno problemi per la trasmissione delle partite dopo le ben note noie della scorsa stagione: "Sono stati fatti investimenti importanti. La stessa Autorità ha riconosciuto un cambio di passo con il nuovo management. E sarà una Serie A che partirà senza problemi. Tutto quello che è accaduto agli inizi ha comunque rappresentato uno stimolo fortissimo per dare il là ad un potenziamento tecnologico molto rilevante. Adesso la qualità si vedrà e sarà il frutto di tutti gli investimenti fatti. C’è tuttavia un aspetto più generale da considerare. Il mercato televisivo si sta evolvendo rapidamente e il modello dello streaming è in fase di definizione. Ma il declino della Tv lineare è sotto gli occhi di tutti".