Intervistato da Telefoot, l'attaccante del Lille entrato nelle orbite di mercato dell'Inter, Jonathan David ha brevemente parlato della stagione che sta vivendo con il LOSC, svelando anche il sogno di vincere un altro trofeo con il club francese: "Vincere altri trofei con il Lille? Questo è sempre l'obiettivo. Anche se sappiamo che non è mai un compito facile. Faremo il possibile per realizzarlo"

Sulla stagione in corso e la distanza col PSG:

"È complicato. Siamo già a più di dieci punti di distanza. Se vogliamo farcela, dovremo vincere tante partite e sperare che loro ne perdano qualcuna. Questa la mia migliore stagione? Forse, visto che non penso solo al cammino in Ligue 1 ma anche a quello in Europa. La Champions League è dove ti guardano tutti. Ci sono persone che prima non mi conoscevano e mi hanno detto 'ah, ti ho visto segnare contro il Real'. Ti rendi conto che è un livello superiore".