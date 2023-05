Matteo Darmian arriva ai microfoni di Sky Sport per esprimere la sua gioia per la vittoria contro il Milan e l'approdo in finale di Champions League: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions. Abbiamo fatto un percorso incredibile, quando è uscito il girone tanti dicevamo che non lo avremmo mai passato. Ma noi abbiamo sempre creduto nelle qualità tecniche e morali di questa squadra, sono quelle che ci hanno portato a Istanbul. City o Real Madrid? In bocca al lupo a loro per domani, con una ci vedremo a Istanbul".