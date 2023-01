Il difensore nerazzurro Matteo Darmian parla così ai microfoni di Inter TV dopo il derby vinto in Supercoppa italiana, con il netto 3-0 di Riyadh che vale un trofeo per l’Inter: “Siamo veramente felici, quando c’è in palio un trofeo e si porta a casa è sempre speciale, poi era un derby e quindi ci godiamo questa serata. Sappiamo le nostre qualità, però dobbiamo scendere in campo sempre come abbiamo fatto stasera. Sappiamo che in campionato siamo un po’ dietro, abbiamo perso qualche punto all’inizio. Questa cattiveria ci deve contraddistinguere fino alla fine”.