Dopo il ko casalingo incassato per mano dell'Empoli, l'Inter è chiamata a riprendere il filo a Cremona, dove questo pomeriggio affronterà i ragazzi di Davide Ballardini alla ricerca di punti per la salvezza. A presentare la sfida a DAZN è Matteo Darmian: "Questa sera partita importante, vogliamo dimenticare l’Empoli e stasera abbiamo una buona possibilità per farlo. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto e concentrati e portare a casa i tre punti”.