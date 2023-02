A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Matteo Darmian si sofferma anche ai microfoni di DAZN per inquadrare il match del Dall'Ara partendo dall'1-0 rifilato al Porto in Champions League: "È stata una partita intensa, ma siamo riusciti a portare a casa il risultato e questo ci deve dare spinta e fiducia per oggi. Più fatica in trasferta che in casa? Vogliamo sempre portare a casa i tre punti, cercheremo anche oggi far questo. È un dato che non ci fa piacere e che dobbiamo migliorare, cercheremo di farlo già da oggi".