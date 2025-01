C'è un'incognita, secondo Dario Canovi, che segnerà in un senso o nell'altro il duello scudetto tra Inter e Napoli, protagonisti finora di un testa a testa avvincente in vetta alla classifica di Serie A: "Oggi è difficile indicare una favorita, per me dipenderà molto da come andranno i nerazzurri in Champions League. Se, come sembra, proseguiranno il cammino, ciò andrà a complicare le cose. Il Napoli ha una rosa da titolo e un allenatore capace di vincere”, le parole dell'avvocato a Tuttomercatoweb.com.