Dani Olmo e Pau Victor, non sono più ufficialmente due giocatori del Barcellona. Il club catalano, che spera ancora di poter trattenere i due calciatori, ha però avanzato alla Federcalcio spagnola la richiesta di una licenza: la decisione in merito è attesa per il prossimo 3 gennaio.

In attesa dell'eventuale marcia indietro, altamente improbabile, la La Liga "informa che, alla data del 31 dicembre, l'FC Barcelona non ha presentato un'alternativa che, in conformità con le normative di controllo economico di La Liga, le permetta di iscrivere alcun giocatore a partire dal prossimo 2 gennaio". Il che significa che i due giocatori spagnoli risultano attualmente svincolati.