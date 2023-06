Oscar Damiani, agente storicamente molto attento al mercato francese, reputa 'ottimo' l'acquisto di Marcus Thuram da parte dell'Inter. "È un giocatore forte e fisico, può giocare sia da prima che da seconda punta, è un giocatore completo - ha spiegato l'esperto procuratore in esclusiva a Sportitalia -. Non fa tantissimi gol però, magari in Italia migliorerà la sua capacità realizzativa. Può adattarsi in più ruoli d'attacci, oltre a saper fare bene il gioco di rimessa in contropiede. Un affare anche dal punto di vista economico visto che è arrivato a parametro zero. Ottima scelta dell'Inter che già in passato lo aveva trattato. Stavolta c'è stata un'occasione e non se l'è fatta sfuggire".

L'ex Gladbach è un giocatore totalmente diverso rispetto a Edin Dzeko, spiega Damiani approfondendo le caratteristiche dei due: "Dzeko è un giocatore molto intelligente, che sa giocare spalle alla porta, invece per Thuram se ci sono spazi è meglio perché attacca molto bene la profondità invece quando ci sono meno spazi e fa più fatica. Dovrà adattarsi bene al calcio italiano, però lo conosco bene e conosco la sua famiglia: so per certo che è un bravo ragazzo e che farà ottime cose".