Mentre piovono elogi sull'Inter per l'arrivo di Benjamin Pavard, l'agente Oscar Damiani va un po' controcorrente sottolineando come l'arrivo del francese sarà importante solo in un contesto di squadra: "Pavard non è un campionissimo, altrimenti non sarebbe andato via dal Bayern. Si tratta di un buon giocatore e darà il suo contributo, ma come elemento della rosa nell’Inter".