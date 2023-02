Stephane Dalmat non "buca" l'appuntamento sui social network il giorno dopo la partita. "Bella vittoria ieri sera, potevamo vincere di più ma l'1-0 va bene e abbiamo cinque punti sul Milan ora per il secondo posto - dice il francese su Instagram -. Ho visto una squadra compatta, Onana non ha dovuto fare quasi nulla. Complimenti a Skriniar che dopo questi ultimi giorni ha giocato da grande professionista. Sono contento anche per Lukaku . Si vede che poco a poco può aiutare la squadra. In venti minuti ha dimostrato che comincia a ritrovare la forma.

Sono contento per lui perché adoro questo giocatore. Non dobbiamo dimenticare che due anni fa ha fatto una stagione sopra tutti gli altri. Ha sbagliato andando al Chelsea, non so perché. Un giorno lo dirà, ma dobbiamo aiutarlo perché per il finale di stagione abbiamo bisogno di un grande Lukaku in campionato e Champions. Era una partita molto importante quella di ieri e abbiamo vinto. Ora non bisogna mollare, c'è tanto lavoro ancora da fare".