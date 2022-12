Il Valencia al lavoro per blindare Mouctar Diakhaby, difensore classe 1996 in scadenza di contratto e accostato all'Inter sul mercato. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, la dirigenza del club spagnolo è in trattativa con l'entourage del giocatore e filtra ottimismo per la fumata bianca. Un ruolo importante lo starebbe recitando Gattuso. Diakhaby è felice di lavorare con lui ed è passato dallo status di riserva a quello di titolare. Sul piatto ci sarebbe un'offerta economica importante inferiore solo agli stipendi percepiti da Gayà e Cavani.