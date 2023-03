Il Barcellona non molla Marcus Thuram. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, resta uno degli obiettivi numero uno vista la situazione delicata finanziaria e giudiziaria che sta attraversando il club blaugrana. Su di lui però c'è in pole position il Bayern Monaco. Restano in corsa anche gli altri club inglesi, ma anche Inter e Juventus.