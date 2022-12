Continua ad aumentare la concorrenza per l’Inter nella corsa a Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach reduce dalla delusione in finale Mondiale con la sua Francia. Come riportato da Sport Bild, infatti, il Manchester United vuole provare ad anticipare la concorrenza per il 25enne, che a giugno sarà svincolato, provando ad acquistarlo già a gennaio per 10 milioni di euro, una cifra molto vicina ai 10 richiesti dai tedeschi per lasciarlo partire prima della scadenza. Una mossa che taglierebbe fuori tutte le rivali, Inter compresa, che fino a questo momento si erano interessate al calciatore soprattutto per giugno.