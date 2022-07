Una situazione quasi da separato in casa quella di Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund che ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e che adesso si sta guardando intorno valutando le proposte sul tavolo direttamente dal ritiro di Bad Ragaz. Proposto anche all'Inter, il futuro dello svizzero è tutto da decifrare. Secondo il portale tedesco Ruhr Nachrichten, al momento non sarebbero arrivate offerte e l'intenzione del club milanese, che nei giorni passati ha valutato anche lo svincolato Dan-Axel Zagadou, sarebbe quella di attendere l'eventuale naturale scadenza del contratto per poter affondare il colpo una volta libero dai gialloneri.