Marcus Thuram resterà al Borussia Monchengladbach fino a fine stagione, ogni valutazione è rimandata a giugno quando il suo contratto con il club tedesco scadrà. Secondo quanto riportato da Footmercato l'attaccante francese, accostato al mercato dell'Inter, non ha ceduto alle lusinghe del Chelsea che ci ha provato più volte in questa finestra invernale. Il classe 1997 non ha ancora scelto la futura destinazione.