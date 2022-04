Novità tattiche per Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, che quest'oggi, nel corso dell'amichevole di Doha contro la Slovenia conclusasi sul punteggio di 1-1 ha impiegato per la prima volta il modulo 3-5-2. Nel dopopartita, Dalic si è detto soddisfatto delle risposte date dai suoi giocatori: "La difesa è stata eccellente, ma i nostri difensori non hanno rischiato. L'avversario difendeva con nove giocatori e non c'era molto spazio. Jakic è stato bravo in fase difensiva, mancava di sicurezza in attacco; Ante Budimir ha fatto bene, ma forse è andato troppo in là nel mezzo per prendere palla. Ivan Perisic, invece, è stato bravissimo in quella posizione, ha arato la fascia sinistra e mi dispiace che alcuni suoi tiri non abbiano dato frutti, ma non dimentichiamo che abbiamo anche un ottimo Borna Sosa in quella posizione".