Sono passate poche settimane dal suo arrivo, eppure intorno a Sebastiano Esposito l'aria si è già fatta pesante in Belgio. Dopo un bel gol contro l'Olympique Lione nel precampionato, l'attaccante giunto in prestito dall'Inter non ha avuto praticamente modo di mettersi in mostra e si trova nettamente indietro nelle gerarchie di Felice Mazzù. Al punto che, in maniera un po' tranchant, il quotidiano belga La Dernière Heure gli presenta già il conto considerate anche le voci di mercato che vogliono i biancomalva vicini a riprendersi Joshua Zirkzee, attaccante del Bayern Monaco visto brevemente a Parma due stagioni fa e già a Bruxelles nell'ultimo campionato: "Se dovesse arrivare, è meglio che Esposito tenti la fortuna altrove", si legge nel pezzo a firma del collega Yves Taildeman.