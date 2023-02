Ai microfoni di Notizie.com, Ousmane Dabo, ex centrocampista dell'Inter, ha elogiato Simone Inzaghi, col quale ha condiviso l'esperienza da calciatore con la maglia della Lazio: "Sono molto contento per lui. Sta lavorando bene e il suo lavoro si vede nella gestione del gruppo. Si sta dimostrando, giorno dopo giorno, un grande allenatore. E sta ripetendo i buoni risultati che ha messo in scena quando era alla guida della Lazio. L’Inter sta tornando alla grande. Si vede dai risultati e dal modo in cui interpreta le partite: con spirito e determinazione.