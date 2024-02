A partire dalle ore 10:00 di lunedì 19 febbraio sarà attiva la vendita dei biglietti per la partita di domenica 25 febbraio tra Lecce e Inter, in programma allo Stadio Via del Mare alle ore 18:00. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle ore 15:30. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è di 35 euro prevendita compresa. Questo il dettaglio dei prezzi degli altri settori:

Tribuna Centrale Superiore € 200,00

Tribuna Centrale Inferiore € 130,00

Tribuna Est € 100,00

Curve / Distinti € 35,00