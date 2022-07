Intervistato da GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', l'agente Andrea D'Amico si dice convinto che la Major League Soccer sarà una meta sempre più ambita per i calciatori italiani: "Arriveranno altri italiani qui nella Mls, ma non voglio sbilanciarmi sulle operazioni finché non sono fatte. Posso dire che arriveranno altri giocatori important. Il futuro del calcio mondiale è in Nord America, che ricordiamo ospiteranno i Mondiali nel 2026 e se l'Italia si qualificherà dovrebbe giocare proprio a Toronto. Le disponibilità economiche sono importanti e ricordiamo che le proprietà americane hanno comprato anche più di 9 squadre italiane tra Serie A e B",