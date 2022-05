A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, ex calciatore, tra le tante, di Roma e Fiorentina, e che fino a metà febbraio ha guidato la Vibonese), ha parlato dei movimenti del calcio italiano: "Diciamo che in Italia, finché le società non smetteranno di essere 'umorali', gli allenatori non verranno mai protetti. L'allenatore lavora quotidianamente ed è quello che va giudicato".