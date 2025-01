Lazio e Como conquistano un punto a testa: finisce 1-1 all'Olimpico nell'anticipo di Serie A. I lariani costruiscono diverse occasioni, ma a passare in vantaggio è la formazione di Baroni con l'incursione di Dia, conclusa con il sinistro preciso diretto all'angolino. Nel corso della prima frazione Nico Paz (dopo essersi divorato una ghiotta occasione a tu per tu con Provedel, ndr) è uscito per infortunio dopo una brutta entrata di Gigot (al suo posto il neoacquisto Diao).

Nella ripresa il canovaccio non cambia: ospiti all'attacco alla ricerca del pari, Lazio in proiezione difensiva. Al 56' Tchaouna viene espulso per aver incassato due gialli nel giro di nemmeno due minuti. Al 72' si concretizza lo sforzo comasco con Cutrone che rispolvera il senso del gol sull'assist di Strefezza, depositando nel sacco alle spalle di Provedel.