Per la prima volta Inter e Milan giocano il derby da prime in classifica in contemporanea e 'Cronache di Spogliatoio' ha deciso di avvicinarsi a questo storico match con una serie di contenuti esclusivi che hanno coinvolto alcune glorie, di entrambe le squadre, protagoniste dei più memorabili derby milanesi del passato.

‘Cronache di Derby’, in 6 reel sul canale Instagram, uno al giorno nella settimana della partita, con il commento di Nando Siani, ci permette di ripercorrere alcuni dei momenti più incredibili della sfida meneghina per eccellenza: dalle arance di Di Biagio alla prima stella sulla maglia rossonera fino alla vittoria in 9 nell’anno d’oro del Triplete nerazzurro.

