Dopo aver perso il treno per Qatar 2022, Luka Ivanusec, trequartista della Dinamo Zagabria, è riuscito nell'obiettivo di riconquistare un posto nella rosa della Nazionale croata, bronzo all'ultimo Mondiale: "Essere in nazionale è fantastico, volevo rientrare il prima possibile - le sue parole in conferenza stampa -. Significa molto quando ti alleni con Modric, Kovacic, Brozovic... Quando vedi le cose che fanno e quando vedi il loro comportamento che è ad alto livello professionale, cresci come giocatore e come persona. Significa molto per noi giovani".