L'affetto che ha travolto la Croazia al rientro in patria dopo l'avventura mondiale in Qatar, conclusa con uno storico terzo posto, ha reso 'ancora più orgoglioso' Zlatko Dalic. "La Croazia vive per la nazionale - ha raccontato il ct a un giornalista di HRT - In questi giorni di freddo la gente è scesa in strada per tifare, sono rimasto impressionato dai giovani che si sono identificati con la nazionale. Ora capiamo cosa significhi questa medaglia di bronzo per le persone".