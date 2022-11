"Il Manchester United mi ha tradito". Lo aveva promesso Cristiano Ronaldo e, il giorno dopo l'ultima di Premier League del suo Manchester, prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar, il portoghese ha deciso di vuotare il sacco dicendo così addio al suo club e mettendosi sul mercato. Il futuro, adesso, è tutto da scrivere con i betting analyst di Snai che non escludono il ritorno in Italia. Le ipotesi più accreditate sono quelle che portano a Napoli, Inter e Milan sono tutte a quota 15, al pari di Bayern Monaco e PSG. Più difficile, invece, un ritorno alla Juventus, che paga 23 volte la posta mentre l'ennesimo capolavoro della coppia Galliani-Berlusconi che lo porterebbe a sbarcare a Monza è un'impresa a 33.