Termina a favore del difensore il duello tra Vlad Chiriches e Andrea Pinamonti, sfidanti nel Cremonese-Sassuolo di ieri terminato per 0-0. Tanto lavoro per il centrale dei lombardi, più volte sollecitato dall'ex attaccante interista che ha guidato la fase offensiva neroverde provando più e più volte di sbloccare il risultato. "E' stata una partita bella dura, affrontavamo una punta giovane e forte come Pinamonti. Questo pareggio ci consegna un buon punto", ha detto nel post partita a DAZN il rumeno.