"Juve-Inter? Se non è una sfida scudetto, poco ci manca". Alessandro Costacurta, per Sky Sport, ha inquadrato così il derby d'Italia del prossimo 26 novembre. Una gara a cui i nerazzurri arriveranno con qualche defezione di troppo nel reparto arretrato, visto il recente forfait di Alessandro Bastoni che va ad aggiungersi a quello di Benjamin Pavard, come sottolineato da Billy: "L'Inter a Torino può dimostrare di essere la più forte del campionato, ma le assenze in difesa sono importanti perché lasciare campo alle spalle alla Juve è pericoloso".