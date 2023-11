Serse Cosmi, ospite dei colleghi di Radio Serie A su RDS, ha commentato il risultato dell'Inter di ieri sera: "È chiaro che il 3-0 lo stavo guardando ed era inaspettato. Non pensavi che, pur con tanti giocatori che abitualmente non giocano, poteva succedere. Era inaspettato quel 3-0 ed era un preludio a una giornata comunque negativa. Invece è venuta fuori la qualità e il carattere di una squadra, che sta trovando tanta continuità nelle situazioni tecnico-tattiche ma anche caratteriali. L’Inter ne sa uscire come fatto contro la Real Sociedad e in altre occasioni.

Forse solo contro il Sassuolo non è riuscita a venirne fuori. E si è visto anche a Torino contro la Juventus cosa riesce a fare. L’Inter sta dimostrando anche questa continuità caratteriale non indifferente. Il 3-3 così assume un significato enorme".