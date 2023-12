Ormai fisso l'appuntamento di Serse Cosmi sulle frequenze di Radio Serie A in onda su RDS. Il tecnico si è espresso sulla lotta scudetto, analizzandola in chiave nerazzurra: "Premesso che l’Inter è la più forte e in questo momento può andare a vincere dappertutto per la qualità del gioco, la forza, la convinzione e la consapevolezza vera di essere una grande squadra, la sfida con la Lazio sarà dura. Se la squadra di Sarri gioca al massimo è pericolosa per tutti. Però, oggi, l’Inter quello che lascia intravedere è una convinzione e una qualità superiore a tutti", ha concluso.