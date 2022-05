Torna il Lecce in Serie A e coi salentini torna nella massima serie anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino, che ai microfoni di TMW Radio rivela le sue aspettative sul campionato: "Penso di trovare una Serie A di livello, perché stanno arrivando proprietà straniere che immettono capitali importanti. Mi aspetto una A migliore di quella che ho lasciato. Non poteva sempre vincere la Juventus, che si sta riorganizzando per aprire un altro ciclo".